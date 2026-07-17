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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | ثلاثة أعوام على رحيل العلامة النابلسي… إرثٌ فكريٌ لا تهدمه الغارات

    ثلاثة أعوام مضت على غياب العلامة النابلسي، لكن الاحتلال لم يكتفِ برحيله، بل لاحق إرثه، فدمّر البناء، واستهدف أبناءه وأحفاده، لتتحول أنقاض مجمع الزهراء من مكانٍ للعلم والحوار إلى شاهدٍ على جريمةٍ لم تطل حجراً فحسب، بل حاولت استهداف فكرةٍ ونهجٍ حملهما العلامة النابلسي طوال مسيرته.

    لكن ما بقي هنا ليس الركام، بل الأثر… كلماتٌ وأفكارٌ وطلابٌ ورفاقُ دربٍ يؤكدون أن الرسالة التي تُبنى بالعلم والوعي لا تُمحى بالغارات، وأن الأماكن قد تُدمَّر، لكن ما تتركه الشخصيات في وجدان الناس يبقى حاضراً.


    من مجمع الزهراء في الجنوب، حيث امتزجت الذاكرة بالدماء، يؤكد محبو العلامة النابلسي أن الرحيل لم يكن نهاية الحضور، وأن إرثه الفكري سيبقى حاضراً في وجدان من عرفوه وتتلمذوا على يديه.

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