بيت شاما الفوقا تحيي ذكرى شهادة الإمام زين العابدين (ع) بتشييع رمزي

أحيت بلدة بيت شاما الفوقا ذكرى شهادة الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام)، إهداءً لروح الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، بدعوة من حزب الله – شعبة بيت شاما، وجمعية قوموا، وهيئة الشهيد.

واستُهلّ الإحياء بمجلس عزاء حسيني في حسينية الإمام علي (ع)، بحضور جمع من أهالي البلدة، حيث ألقى الشيخ محسن الأميني كلمة تناول فيها معاني المناسبة، تلاها مجلس عزاء ورثائية قدّمها الرادود حسين قميحة.

وعقب المجلس، انطلق تشييع رمزي مهيب من حسينية البلدة باتجاه ساحة العين الفوقا، وسط أجواء من الحزن والولاء، بمشاركة الأهالي.

كما تخللت المناسبة إقامة مضيف عاشورائي لتوزيع البركات على حب أهل البيت (عليهم السلام) والحاضرين.