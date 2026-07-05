عون هنأ الرئيس الجزائري بذكرى الاستقلال: نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين

أبرق رئيس الجمهورية جوزاف عون الى نظيره الجزائري الرئيس عبد المجيد تبون مهنئا بالذكرى السنوية لاعلان استقلال الجزائر، مشددا على عمق العلاقات التي تربط بين لبنان والجزائر.

وجاء في البرقية: “يسرني، بمناسبة الذكرى السنوية لاعلان الاستقلال المجيد، باسمي وباسم الشعب اللبناني، أن أتقدم من فخامتكم ومن الشعب الجزائري الشقيق أحرّ التهاني وأصدق التمنيات”.

أضاف: “إننا إذ نستحضر هذه المناسبة الوطنية العزيزة التي تجسد تضحيات الشعب الجزائري في سبيل الحرية والسيادة، نؤكد اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع لبنان والجزائر، وحرصنا الثابت على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والعافية، وللجزائر دوام التقدم والازدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية