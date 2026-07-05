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    رئيس لجنة الإغاثة الطبية لتشييع ووداع قائد الثورة: نشر 115 مركزاً صحياً في موقع المراسم وقدمنا 19,555 خدمة طبية للزوار المشاركين في مراسم وداع الشهيد خامنئي

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