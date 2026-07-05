النائب قاسم هاشم: الوحدة الوطنية اهم اتفاق لحماية الوطن وتحصينه

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “حضور مؤسسات ودوائر الدولة ضروري في المناطق الجنوبية التي تعرضت للعدوان الاسرائيلي وبعد عودة البعض من ابناء هذه المناطق وذلك لتأمين الخدمات اليومية وهذا حق الناس وأقل واجب للدولة في ظل عدم القدرة على القيام بكامل واجباتها لتأمين المتطلبات الامنية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال: “نرحب بزيارة الوزراء وتضامنهم وتمنياتنا لو كانت الظروف مؤاتية لتكون جولة الوزراء والمسؤولين الى حدود الجنوب وهذا ما يجب ان يكون اولوية لدى الدولة بكل مكوناتها وهو انسحاب العدو الاسرائيلي ووقف عدوانه وهذه اولوية الاولويات مهما كانت التفاهمات وايا تكن المعايير والضغوط ودون اي شروط او تفسيرات ملتبسة. السؤال الطبيعي اليوم كيف يستطيع لبنان في ظل المعادلات الحالية ان يصل الى اهدافه في اعادة ارضه والحفاظ على سيادته للوصول لذلك”.

وختم: “المسار واضح وهو التمسك بعوامل القوة واساسها وحدة الموقف الداخلي لمواجهة التحديات لأن العدو يحاول الاستثمار على التبيان والاختلاف في مقاربة الملفات الوطنية ويراهن على الخلاف والانقسام وما علينا الا الانتباه ان اهم اتفاق لحماية الوطن وتحصينه للوصول لدرء الخطر عنه هي الوحدة الوطنية قبل اي اطار آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام