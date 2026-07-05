الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 14:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قائد القوات البحرية الإيرانية: المقاومة لم تعد تنحصر في جغرافيا محددة وعلى العدو أن يعلم أنه يواجه اليوم الإسلام العظيم

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: العدو الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة كونين جنوبي لبنان

      مراسل المنار: العدو الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة كونين جنوبي لبنان

      الملحق التجاري الإيراني في الدوحة عباس عبدالخالقي: استئناف حركة التجارة البحرية بين قطر وإيران بعد توقف دام 5 أشهر

      الملحق التجاري الإيراني في الدوحة عباس عبدالخالقي: استئناف حركة التجارة البحرية بين قطر وإيران بعد توقف دام 5 أشهر

      النائب حسين جشي: السلطة في لبنان تخلت عن المبادرة العربية للسلام وعن اتفاق الهدنة

      النائب حسين جشي: السلطة في لبنان تخلت عن المبادرة العربية للسلام وعن اتفاق الهدنة