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    لبنان

    الجيش اللبناني: تفكيك 4 قنابل طيران غير منفجرة في الجنوب وندعو المواطنين إلى الحذر

      يواصل الجيش اللبناني إزالة الذخائر غير المنفجرة في المناطق المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، في ظل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية المتزايدة.

      وأشارت قيادة الجيش في بيان إلى أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك ٤ قنابل طيران غير منفجرة في بلدات: ميفدون – النبطية، برعشيت وكفردونين وشقرا – بنت جبيل، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها.

      وجددت قيادة الجيش دعوتها جميع المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه.

      المصدر: موقع الجيش اللبناني

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