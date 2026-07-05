عز الدين تتابع أزمة انقطاع المياه عن بلدات في قضاء صور وتدعو إلى الإسراع في إصلاح محطة باتوليه

تابعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة الدكتورة عناية عز الدين، قضية انقطاع المياه عن حوالي عشرين قرية و بلدة في قضاء صور ، نتيجة الأعطال التي أصابت المضخات العشر في محطة ضخ المياه في بلدة باتوليه، والتي تؤمّن المياه لنحو ما يزيد على أربعين ألف مواطن، معظمهم من الأهالي العائدين إلى قراهم بعد الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى الجنوبية، إضافة إلى عدد كبير من النازحين من القرى الحدودية والمقيمين في القرى التي تعاني من عدم وصول المياه اليها.

واجرت عز الدين اتصالًا بمسؤولة قطاع المياه في منظمة اليونيسف لمنطقة الجنوب، سونيا إلياس، مطالبةً بالإسراع في إنجاز أعمال الإصلاح، نظرًا لما يترتب على استمرار انقطاع المياه من تداعيات إنسانية وصحية ومعيشية، لا سيما في فصل الصيف وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلدات الجنوبية.

وبعد سلسلة من المتابعات، أُبلغت الدكتورة عز الدين بأنه تم الاتفاق مع المتعهد على إعادة تركيب خمس مضخات بحلول منتصف الأسبوع المقبل، بما يسمح بإعادة تشغيل جزء كبير من المحطة واستئناف ضخ المياه تدريجيًا، على أن يُستكمل إصلاح و اعادة تركيب المضخات الخمس المتبقية فور إنجاز المرحلة الأولى، وصولًا إلى إعادة المحطة إلى كامل قدرتها التشغيلية في أقرب وقت ممكن.

وشددت على أن الإسراع في إعادة ضخ المياه من شأنه أن يخفف الأعباء المعيشية عن الأهالي العائدين إلى قراهم، الذين يواجهون تحديات كبيرة في إعادة الاستقرار إلى حياتهم، ولا سيما في ظل ارتفاع كلفة تأمين المياه من المصادر البديلة، مؤكدة أن توفير الخدمات الأساسية يشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المواطنين وتمكينهم من البقاء في قراهم.

وأكدت عز الدين أنها ستواصل متابعة هذا الملف مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، ومنظمة اليونيسف، وسائر الجهات المعنية، إلى حين إعادة تشغيل المحطة بشكل كامل، بما يضمن استعادة خدمة المياه لجميع البلدات المستفيدة، والتخفيف من معاناة المواطنين، وتأمين أحد أهم مقومات الحياة الكريمة لهم.

المصدر: الوكالة الوطنية