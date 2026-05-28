عناية عز الدين: الصمت الدولي عن الجرائم الإسرائيلية يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب

قالت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب عناية عز الدين إن “توجيه العدو الإسرائيلي إنذارات جماعية للقرى والبلدات، وآخرها لمدينة صور، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل لمناطق مدنية مكتظة، يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويدلّ على نمط خطير ومتواصل من الاستهداف غير المشروع للسكان المدنيين والإرث الإنساني”.

وأضافت عز الدين في تصريح لها الخميس أن “أوامر الإخلاء الشاملة تحت التهديد بالقوة العسكرية، وفي ظل غياب أي ملاذ آمن فعلي، لا تُعدّ إجراءً وقائياً، بل تهجيراً قسرياً محظوراً بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي”، وتابعت “كما أن القصف الذي يطال صور والجنوب والبقاع، وما يرافقه من استهداف للمدنيين والأعيان المدنية، لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة عسكرية”.

ولفتت عز الدين إلى أن “الصمت الدولي أو الاكتفاء بإدانات عامة لم يعد مقبولاً، بل يساهم في ترسيخ الإفلات من العقاب”، وتابعت “نطالب بشكل واضح بـوقف فوري وغير مشروط لاستهداف المدنيين، ورفض أي تهجير قسري للسكان، وتحرك عاجل لحماية موقع صور المدرج على لائحة التراث العالمي، وإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة”.

وأكدت عز الدين أن “ما يجري في صور والجنوب ليس مجرد تصعيد عابر، بل اختبار حقيقي آخر لما تبقى من صدقية النظام القانوني الدولي وقدرته على حماية الإنسان والإرث الإنساني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام