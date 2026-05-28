الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية: السلطة تتفرج على الجنوب اللبناني وهو يواجه العدوان الإسرائيلي

أعلن الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية إدانته العدوان الاسرائيلي على صور والجنوب وكل لبنان، وقال في بيان: “في زمنٍ تتفرج فيه السلطة على الجنوب اللبناني وهو يواجه العدوان الإسرائيلي، تقف مدينة صور مرة جديدة متزرة بالكرامة، فكما كتبت هذه المدينة، وما زالت، تاريخها بالمقاومة والحضارة، قدمت للأمة رجالها الصامدين والثابتين في وجه الاحتلال والطغيان”.

وقال: “إن الاتحاد يدين بأشد العبارات استمرار استهداف أهلنا في صور والجنوب وكل لبنان، فيما العالم الذي يتحرك سريعًا لحماية الحجارة والآثار في جميع أنحاء العالم، يستثني لبنان بحجره وبشره وإرثه التاريخي والثقافي ومعالمه السياحية، ويصمت أمام معاناة الإنسان المقاوم الذي يدافع عن أرضه وكرامته وحقه في الحياة”.

وأضاف: “لقد أدرجت منظمة اليونسكو مدينة صور على لائحة التراث العالمي لما تختزنه من إرثٍ إنسانيّ وحضاريّ عظيم، لكنّ القيمة الحقيقية لهذه المدينة ليست في أعمدتها وقلاعها ومرافئها الأثرية والتاريخية فقط، بل في أهلها الذين حموا الأرض والتاريخ معًا، وواجهوا الاحتلال والإرهاب والعدوان بعزيمةٍ لا تنكسر”.

وتابع: “إن صور اليوم ليست مجرد مدينة منكوبة، بل عنوان لصمود الجنوب كله، وصورة حية عن شعب يعاقب لأنه اختار الكرامة والمقاومة ورفض الخضوع. وإن كل من ترك أهل الجنوب لمصيرهم، أو تواطأ بالصمت، شريك في هذا الظلم التاريخي والإنساني”.

وطالب السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الوطنية تجاه الجنوب وأهله، والعمل الفوري على حماية المدنيين ودعم صمودهم وتأمين مقومات الحياة الكريمة لهم، كما يدعو إلى إطلاق خطة طوارئ حقيقية لإنقاذ القطاع السياحي والتراثي والثقافي في المناطق المتضررة، والتحرك الجاد لدى المؤسسات الدولية المعنية، وفي مقدمها منظمة اليونسكو، لحماية المواقع التراثية والإنسانية في صور والجنوب اللبناني، ووقف سياسة الصمت تجاه ما يتعرض له لبنان من اعتداءات واستهداف ممنهج.

وحيا الاتحاد أهالي صور، كما حيا النازحين الصامدين “الذين تحملوا أوجاع العدوان والاقتلاع والحرما”ن، مؤكداً أن “الجنوب الذي هزم الاحتلال وحرر الأرض قادر على تجاوز المحنة مهما اشتدت المؤامرات والضغوط”.

كما توجه بالتحية إلى المقاومة التي حفظت لبنان وصانت كرامته وثرواته، وإلى دماء الشهداء التي جعلت من الجنوب قلعة عصية على الانكسار، مؤكداً أن معركة الدفاع عن الإنسان والأرض والهوية ستبقى مستمرة حتى زوال العدوان وتحقيق العدالة والكرامة الوطنية.

وختم البيان بالتأكيد أن “صور لن تكون أثراً منسياً على هامش التاريخ، بل ستبقى مدينة الحياة والمقاومة والانتصار، كما كانت دائماً”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام