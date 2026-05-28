الهرمل تشيّع الشهيد عيسى خزعل في موكب وفاء للمقاومة

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في مدينة الهرمل الشهيد المجاهد عيسى زهير خزعل “مجتبى”، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكب حاشد شاركت فيه فعاليات دينية واجتماعية وأهالٍ من المنطقة.

وانطلقت مراسم التشييع من أمام منزل ذوي الشهيد في حي الحارة، يتقدمها عناصر كشافة الإمام المهدي والفرقة الموسيقية، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة وعلماء دين وعوائل الشهداء.

وجاب المشيعون شوارع المدينة وصولاً إلى روضة الهرمل، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل مواراته الثرى إلى جانب من سبقه من الشهداء، وسط هتافات أكدت التمسك بخيار المقاومة.

