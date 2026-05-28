اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة.. والاحتلال يعلن اعتقال شابين في نابلس بزعم التخطيط لعملية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية، تخللتها اعتداءات على الأهالي ومداهمات للمنازل وتخريب لمحتوياتها، فيما أعلن حرس الحدود الإسرائيلي اعتقال شابين في نابلس بزعم التخطيط لتنفيذ عملية.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، واعتدت على نساء وأطفال خلال اقتحامات نفذتها في المدينة وبلدات جنوبها وشمالها. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يطا والسموع جنوب الخليل، واعتقلت كلا من: محمود جبرين النواجعة، وجبر أحمد النواجعة، وسالم أحمد الحوامدة، وذيب أحمد الحوامدة.

ومن مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: ثائر هشام طافش، وأحمد باسم القيق، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، عدة منازل في حارة السلايمة بمدينة الخليل، ونكلت بالأهالي واعتدت بالضرب على النساء والأطفال، قبل أن تقوم بتفتيش المنازل وتدمير محتوياتها، ومن بينها منزل المواطن طالب جابر.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة مواطنين، عقب اقتحامها عدة قرى ومداهمة منازل فيها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية لـ”وفا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا قرى تل جنوب غرب نابلس، وبرقة شمال غرب نابلس، وعمورية جنوبا، واعتقلت كلا من: عمر عصيدة من تل، والطفل جمال الدسوقي من برقة، والمواطنين أنس علي حكواتي، ومعتصم محمد حكواتي من عمورية.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، مساء أمس، المواطن محمد هشام الشنطي، خلال اقتحامها مدينة نابلس ومحاصرتها بناية سكنية في شارع تونس.

وفي السياق، أعلن حرس الحدود الإسرائيلي أن عناصر من وحدة “المستعربين” في الضفة الغربية اعتقلوا خلال الليل شابين في مدينة نابلس، بزعم تخطيطهما لتنفيذ عملية “في المدى الزمني الفوري”، وذلك بتوجيه استخباري من جهاز الشاباك.

وبحسب البيان الإسرائيلي، فإن القوات حاصرت المبنى الذي تواجد فيه الشابان، وأجرت مفاوضات معهما قبل أن يسلما نفسيهما، ليتم اعتقالهما وتحويلهما للتحقيق لدى جهاز الشاباك.

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، الشاب عز الدين مثقال بني عودة من بلدة طمون جنوب المحافظة، بعد مداهمة منزل ذويه، بحسب ما أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان من مدينة قلقيلية، عقب مداهمة منازلهم في حي النقار بالمنطقة الشمالية من المدينة.

وأفادت مصادر محلية لـ”وفا” بأن المعتقلين هم: مدين عماوي، وليث شتيوي، ومحمد شعث، وعبد الله أبو عدوان، وسعيد سلامة، وأحمد عليان.

المصدر: عرب 48