وزير الدفاع الإيراني بالوكالة: الشعب الإيراني الباسل فرض هزيمة تاريخية على الأعداء

أشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية بالوكالة، الى شن عدوانين على ايران في أقل من عام، وقال أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفضل الله ودعم الشعب الإيراني الباسل والمسلمين وشعوب العالم المحبة للحرية، تمكنت من فرض هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم.

وهنأ وزير الدفاع الإيراني بالوكالة، العميد مجيد ابن الرضا، وزراء الدفاع بالدول الإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد على ضرورة تعزيز الوحدة والتقارب بين الدول الإسلامية.

وفي رسالته، هنأ وزير الدفاع بالوكالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معتبراً هذا العيد رمزاً للخضوع لإرادة الله ومحاربة الشيطان، معرباً عن أمله في أن يُمهد موسم الحج، كرمز لوحدة المسلمين وتلاحمهم في شتى أنحاء العالم، الطريق لتعزيز روح الأخوة والتضامن في الأمة الإسلامية.

كما أشار وزير الدفاع بالوكالة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، قائلاً: “تعرضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعدوان من قِبل اميركا والكيان الصهيوني مرتين في أقل من عام، ما ادى إلى استشهاد قائد الثورة وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين السياسيين والمدنيين والأطفال الأبرياء والتلامذة، وتدمير جزء من البنية التحتية المدنية للبلاد، الا ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمكنت بفضل الله ودعم الشعب الإيراني الباسل والمسلمين والاحرار في العالم، من فرض هزيمة تاريخية على هيمنة الأعداء وهيبتهم”.

وذكر أن اميركا أعطت الأولوية لمصالح وأمن الكيان الصهيوني، مضيفًا: إن أولوية أمريكا هي دعم هذا الكيان الشرير الذي دنّس القدس الشريف، وهو مقدس عند جميع أتباع الديانات الإبراهيمية، باحتلاله أراضي المسلمين، وقتله الأبرياء، وغير ذلك من الأعمال الشنيعة على مدى العقود السبعة الماضية.

وفي الختام، اعتبر العميد ابن الرضا تعزيز الحوار والتضامن بين الدول الإسلامية أهم أولويات العالم الإسلامي في الظروف الراهنة، وشدد على ضرورة التعاون لحل مشاكل المسلمين وتحقيق حقوقهم.

المصدر: وكالة ارنا