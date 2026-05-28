لبنان يتسلّم أكثر من 100 طن من المساعدات الطبية البولندية عبر مطار بيروت

تسلّم وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين صباح اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي شحنة مساعدات طبية مقدّمة من الحكومة البولندية، بحضور السفيرة البولندية لدى لبنان ألكسندرا بوكوسكا مكابي ووفد من السفارة.

ووصلت إلى المطار طائرة شحن من طراز أنتونوف محمّلة بأكثر من مئة طن من المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية.

وفي كلمة له من المطار عقب تسلّم الشحنة، شكر ناصر الدين بولندا على دعمها للبنان، موضحًا أن هذه الطائرة هي الأولى ضمن ثلاث طائرات مساعدات جُهّزت في بولندا لتلبية حاجات القطاع الصحي اللبناني من المستلزمات الطبية والجراحية. وأشار إلى أن الشحنة تُعد من أكبر المساعدات التي يتسلّمها لبنان في هذا المجال، لافتًا إلى أن طائرتين إضافيتين ستصلان خلال اليومين المقبلين.

وأكد وزير الصحة أن هذه المساعدات تكتسب أهمية كبيرة في ظل الاستهداف الذي تتعرض له الأطقم الطبية وفرق الإسعاف، ومع تزايد الحاجات الصحية والإمكانات المحدودة المتوافرة لدى الوزارة، مشددًا على أن الدعم يساهم في ضمان استمرارية الخدمات الصحية والاستشفائية المقدّمة للنازحين والجرحى وجميع المحتاجين للرعاية الطبية.

من جهتها، عبّرت السفيرة البولندية عن سعادتها بوصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية البولندية من وارسو إلى بيروت، مشيرة إلى أن طائرتي إغاثة إضافيتين ستصلان تباعًا الخميس والجمعة. كما أكدت أن دعم لبنان شكّل على مدى السنوات الماضية أولوية بالنسبة إلى بولندا، وأن هذا الدعم الإنساني سيستمر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام