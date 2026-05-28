سلسلة غارات للعدو الإسرائيلي تستهدف مدينة صور وبلدات في قضائها فجراً

شنّ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية خلال ساعات الفجر على مدينة صور وعدد من البلدات في القضاء، مستهدفًا مباني سكنية ومناطق مأهولة في تصعيد متواصل للاعتداءات على جنوب لبنان.

واستهدفت غارة من الطيران الحربي مدينة صور، فيما طالت غارة أخرى مبنى فارس في شارع صفي الدين داخل المدينة. كما شنّ الطيران الحربي غارة على بلدة معروب، أعقبها استهداف ثانٍ للمكان نفسه.

وفي بلدة برج الشمالي، نفّذ الطيران الحربي غارة استهدفت مبنى ديب في حي مؤسسة جبل عامل المهنية.

وتجدّدت الغارات على مدينة صور، حيث استهدفت غارتان المبنيين المهددين في حي الآثار، تلاهما استهداف ثالث داخل المدينة.

كما طالت إحدى الغارات المبنى المهدد في حي الرفاعي، فيما استهدفت غارة أخرى مبنى ملاصقًا لفرن الغدير.

وفي منطقة جل البحر، استهدفت غارة من الطيران الحربي مبنى من أصل ثلاثة مبانٍ هدّد العدو الإسرائيلي باستهدافها.

