واشنطن تفرض عقوبات على هيئة إيرانية لإدارة مضيق هرمز

أدرجت الولايات المتحدة هيئة مضيق الخليج الفارسي على قائمة العقوبات، على خلفية دورها في إدارة حركة الملاحة بمضيق هرمز وفرض رسوم على السفن العابرة، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن “العقوبات تستهدف الهيئة التي أنشأتها طهران حديثاً لتنظيم عبور السفن”، معتبرة أن الإجراءات الإيرانية تمثل محاولة لفرض قيود على التجارة البحرية الدولية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي Scott Bessent قوله إن “واشنطن قد تفرض عقوبات على أي جهات تتعامل مع الهيئة بسبب ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني”.

في المقابل، تؤكد طهران أن “الإجراءات المتخذة تهدف إلى تنظيم الملاحة وتقديم خدمات بحرية، نافية فرض رسوم على حق العبور في المضيق”.

