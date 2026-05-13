الاحتلال يشنّ حملة دهم واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مدن وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقالات لعدد من المواطنين.

ففي قلقيلية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 5 أشقاء عقب مداهمة منازلهم في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، كما واصلت التوغل في المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف، وذلك عبر حاجزي عورتا وحوارة، وسط انتشار عسكري مكثف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية بلاطة البلد شرق نابلس.

وأضافت المصادر أن مستوطنين اقتحموا منطقة جبل بئر قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس، في خطوة استفزازية تزامنت مع انتشار قوات الاحتلال في محيط المنطقة.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون غرب المدينة، إضافة إلى قرية دير أبو ضعيف شرق المحافظة.

وفي رام الله، أفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال قرية كفر مالك شمال شرق المدينة، وبلدة بيتونيا غربها، إضافة إلى قرية الطيبة شرق رام الله، حيث نفذ مستوطنون جولات استفزازية قرب منازل الأهالي.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال بنايات خلال اقتحام شارع الحدادين وسط المدينة، في حين تم تسجيل اقتحام جديد لبلدة حجة شرق قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا، وسط عمليات تفتيش وانتشار في محيط المخيم.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من بلدة بروقين غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين، واعتقلت الشاب محمد حاتم صبرة، عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

وفي الخليل، نصبت مجموعات من المستوطنين بوابة على مدخل منطقة “إشكارة” جنوب بلدة يطا، في خطوة استفزازية بحق السكان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل واعتقلت مواطنا واحتجزت العشرات، ونكلت بهم وحققت معهم ميدانيا.

ودفع جيش الاحتلال بعدد من آلياته العسكرية إلى دورا، وداهم عددا من المنازل وعاث فيها خرابا واعتقل المحامي معتز أبو عرقوب، إلى جانب احتجاز أكثر من 21 مواطنا والتحقيق معهم ميدانيا بمنازل جرى تحويلها إلى مراكز توقيف وتحقيق ميداني لعدة ساعات.

وفي وقت لاحق، أفرجت قوات الاحتلال عن جميع المحتجزين، فيما اقتادت أبو عرقوب إلى جهة مجهولة. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين خلال انسحابهم، ما أدى إلى إصابات بحالات اختناق.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد عمليات المداهمة والاعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية، وسط توتر ميداني متواصل.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام