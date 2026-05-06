حماس تدعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على غزة بعد استشهاد طفل بقصف مركز شرطة

دعت حركة “حماس” الوسطاء الدوليين والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط عاجلة على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته المتواصلة على قطاع غزة، وذلك عقب استهداف مركز للشرطة شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

وأدانت الحركة في بيان القصف الذي وصفته بـ”الهمجي”، معتبرة أنه يأتي في إطار تصعيد ممنهج يستهدف الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى نشر الفوضى ومنع أي حالة تعافٍ في القطاع.

وحمّلت “حماس” الوسطاء والأمم المتحدة مسؤولية الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان، ومنعها من التهرب من استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار، الذي قالت إنه لا يزال يتعرض لخروقات متكررة عبر استمرار القصف والحصار.

كما دعت الشعوب الحرة حول العالم إلى تكثيف تحركاتها والضغط على الاحتلال وداعميه لوقف ما وصفته بـ”مسلسل القتل اليومي” في غزة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان، ما أسفر عن استشهاد طفل وإصابة عدد من الضباط والعناصر.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وسط تصعيد عسكري متواصل وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، الذي يشهد دمارًا واسعًا في بنيته التحتية وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا.

المصدر: وكالة الأناضول