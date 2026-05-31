زاخاروفا تتحدث عن شكوى دولية ضد دول البلطيق بخصوص حقوق الروس هناك

يبدو أن مرحلة ما قبل المحاكمة لتسوية نزاع مع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا حول انتهاك حقوق الناطقين باللغة الروسية أمام محكمة العدل الدولية تقترب من نهايتها.

صرحت بذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، وقالت في حديث لوكالة نوفوستي: “في الوقت الراهن، أخذت تقترب من نهايتها، المرحلة الإلزامية قبل المحاكمة لتسوية النزاع مع لاتفيا وليتوانيا وإستونيا فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدول الثلاث للاتفاقية الدولية لعام 1965 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.

وسبب تقديم الجانب الروسي هذه الدعوى إلى الهيئة الدولية يعود إلى رفض جمهوريات البلطيق التوقف عن سياستها المتمثلة في انتهاك حقوق الروس في هذه الجمهوريات. فعلى وجه التحديد، تحظر هذه الدول باستمرار استخدام لغتهم الأم وتقوم بملاحقة المعارضين لمثل هذه التصرفات.

محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، ومقرها قصر السلام في لاهاي. وهي متخصصة حصرا في حل النزاعات القانونية بين الدول وإصدار التوصيات بناء على طلب هيئات الأمم المتحدة المختصة.

