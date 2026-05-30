حريق في ناقلة نفط وخزان وقود بميناء تاغانروغ الروسي جراء هجوم مسيرات

أفاد حاكم مقاطعة روستوف في جنوب روسيا يوري سليوسار، باندلاع حريق في ناقلة نفط وخزان وقود ومبنى إداري في ميناء مدينة تاغانروغ جراء هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية فجر اليوم السبت.

وكتب سلوسار في منشور عبر منصة “ماكس”: “نشب حريق في ناقلة نفط وخزان وقود ومبنى إداري بميناء تاغانروغ نتيجة هجوم بطائرات مسيرة، دون وقوع إصابات حسب التقارير الأولية، ويجري التحقق من المعلومات”.

وأكدت سلطات تاغانروغ في وقت لاحق هذا الصباح أنه تم إخماد الحريق في الميناء دون أن يحدث هناك أي تسرب نفطي.

وخلال الهجوم على المدينة أصابت طائرة مسيرة منزلا خاصا، ما أسفر عن إصابة شخصين.

كما تضررت عدة منازل خاصة في اثنتين من مناطق المقاطعة جراء هجوم مسيرات دون أن يصاب أحد بأذى.

المصدر: روسيا اليوم