السبت   
   30 05 2026   
   13 ذو الحجة 1447   
   بيروت 03:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    عزيزي يحدد الدول التي ستحظى “بمعاملة خاصة متميزة” خلال عبور هرمز

      قال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة نوفوستي، بأن روسيا والصين ستتمتعان “بمعاملة خاصة متميزة” للمرور عبر مضيق هرمز.

      وأضاف “ستستمر الدول ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا، بما في ذلك الصين وروسيا، في التمتع بمعاملة خاصة وظروف مواتية في المسائل المتعلقة بمضيق هرمز”.

      وأكد عزيزي أن روسيا والصين لطالما دعمتا إيران وتعاونتا معها، وظلتا بالقرب من طهران حتى “في أصعب الفترات”.

      لذا، ووفقا للبرلماني الإيراني، سيحظى كلا البلدين باهتمام خاص عند تنظيم الشحن والعبور عبر مضيق هرمز.

      وأشار عزيزي إلى أن هذه المسألة تخص السفن التجارية وناقلات النفط من روسيا والصين على حد سواء.

      المصدر: وكالة نوفوستي الروسية

      مواضيع ذات صلة

      روسيا تفرض قيودا على استيراد الفواكه والخضروات من أرمينيا

      روسيا تفرض قيودا على استيراد الفواكه والخضروات من أرمينيا

      زاخاروفا: الغرب يمنح زيلينسكي ضوءا أخضر لاستخدام الأسلحة الغربية

      زاخاروفا: الغرب يمنح زيلينسكي ضوءا أخضر لاستخدام الأسلحة الغربية

      قراة في تصريات دونالد ترامب الاخير مع مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية الدكتور علي شكر

      قراة في تصريات دونالد ترامب الاخير مع مدير تحرير المجلة العربية للعلوم السياسية الدكتور علي شكر