عزيزي يحدد الدول التي ستحظى “بمعاملة خاصة متميزة” خلال عبور هرمز

قال إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، لوكالة نوفوستي، بأن روسيا والصين ستتمتعان “بمعاملة خاصة متميزة” للمرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف “ستستمر الدول ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لنا، بما في ذلك الصين وروسيا، في التمتع بمعاملة خاصة وظروف مواتية في المسائل المتعلقة بمضيق هرمز”.

وأكد عزيزي أن روسيا والصين لطالما دعمتا إيران وتعاونتا معها، وظلتا بالقرب من طهران حتى “في أصعب الفترات”.

لذا، ووفقا للبرلماني الإيراني، سيحظى كلا البلدين باهتمام خاص عند تنظيم الشحن والعبور عبر مضيق هرمز.

وأشار عزيزي إلى أن هذه المسألة تخص السفن التجارية وناقلات النفط من روسيا والصين على حد سواء.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية