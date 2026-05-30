تفاصيل الاتفاق الإيراني ـ الأميركي… طهران تشترط وقف الحرب على لبنان وسائر الجبهات

كشفت مصادر من الوفد الإيراني المفاوض للمنار أن طهران تمسكت خلال المفاوضات بشرط وقف الحرب على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، ووقف العمليات القتالية ضد إيران وحلفائها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكدة أن هذا الشرط شكّل أحد أبرز محاور التفاوض.

وأشارت المصادر إلى أن واشنطن حاولت استبعاد لبنان من بنود الاتفاق، إلا أن إيران أصرت على تضمينه كشرط أساسي، ملوّحة بعدم التوقيع في حال عدم ضمان وقف العمليات العسكرية ضد لبنان، ما أدى في نهاية المطاف إلى قبول الجانب الأميركي بذلك.

وأضافت المصادر أن الاتفاق ينص على إعادة فتح الملاحة في مضيق هرمز تدريجياً، بعد التأكد من رفع الحصار البحري الأميركي، كما يشمل الإفراج الفوري عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيراني، على أن يُرحّل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة ترتبط بمسار رفع العقوبات بشكل كامل.

ومن طهران، ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإيرانية مختار حداد لمتابعة تفاصيل هذه التطورات.