واشنطن تضغط في مجلس الأمن بشأن هرمز… وتصاعد التنافس الأميركي ـ الصيني على خلفية الحرب مع إيران

أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أمله في أن تدعم الصين مشروع القرار الأميركي ـ البحريني المطروح في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن التصويت عليه قد يُعقد خلال الأيام المقبلة.

وأوضح روبيو أن واشنطن عرضت موقفها على بكين، آملاً أن تجد الطروحات الأميركية صدى لدى الجانب الصيني، ولا سيما في ما يتعلق بمشروع القرار الذي يتضمن إدانة لما وصفه بـ”تصرفات إيران في المضائق”.

وكانت الولايات المتحدة والبحرين قد تقدمتا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن الدعوة إلى فتح ممر إنساني وضمان حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، إضافة إلى مطالب مرتبطة بوقف الهجمات وعمليات زرع الألغام وفرض الرسوم.

في المقابل، دعت إيران أعضاء مجلس الأمن إلى رفض مشروع القرار، معتبرة أنه يحمل طابعاً أحادياً ضد طهران، فيما انتقدت روسيا صياغته ووصفتها بغير المتوازنة، محذرة من أن الدفع بمثل هذه المشاريع قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في المنطقة.

وفي السياق نفسه، رأت تقارير أميركية أن الحرب مع إيران باتت تتجاوز بعدها الإقليمي، لتتحول إلى عنصر مؤثر في التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، وسط مخاوف أميركية من استنزاف جزء من القدرات والمخزونات العسكرية المخصصة لمواجهة محتملة مع الصين.

المصدر: وكالة تاس