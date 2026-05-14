الخميس   
   14 05 2026   
   26 ذو القعدة 1447   
   بيروت 08:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    واشنطن تضغط في مجلس الأمن بشأن هرمز… وتصاعد التنافس الأميركي ـ الصيني على خلفية الحرب مع إيران

      أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أمله في أن تدعم الصين مشروع القرار الأميركي ـ البحريني المطروح في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن التصويت عليه قد يُعقد خلال الأيام المقبلة.

      وأوضح روبيو أن واشنطن عرضت موقفها على بكين، آملاً أن تجد الطروحات الأميركية صدى لدى الجانب الصيني، ولا سيما في ما يتعلق بمشروع القرار الذي يتضمن إدانة لما وصفه بـ”تصرفات إيران في المضائق”.

      وكانت الولايات المتحدة والبحرين قد تقدمتا بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن الدعوة إلى فتح ممر إنساني وضمان حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، إضافة إلى مطالب مرتبطة بوقف الهجمات وعمليات زرع الألغام وفرض الرسوم.

      في المقابل، دعت إيران أعضاء مجلس الأمن إلى رفض مشروع القرار، معتبرة أنه يحمل طابعاً أحادياً ضد طهران، فيما انتقدت روسيا صياغته ووصفتها بغير المتوازنة، محذرة من أن الدفع بمثل هذه المشاريع قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في المنطقة.

      وفي السياق نفسه، رأت تقارير أميركية أن الحرب مع إيران باتت تتجاوز بعدها الإقليمي، لتتحول إلى عنصر مؤثر في التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين، وسط مخاوف أميركية من استنزاف جزء من القدرات والمخزونات العسكرية المخصصة لمواجهة محتملة مع الصين.

      المصدر: وكالة تاس

      مواضيع ذات صلة

      واشنطن تستضيف اجتماعاً للوفد اللبناني عشية انطلاق المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني

      واشنطن تستضيف اجتماعاً للوفد اللبناني عشية انطلاق المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني

      واشنطن وبكين تفتحان باب المشاورات التجارية قبيل قمة ترامب وشي في الصين

      واشنطن وبكين تفتحان باب المشاورات التجارية قبيل قمة ترامب وشي في الصين

      تقرير مصور | قبل جولة التفاوض الثالثة… السفير الأميركي يلتقي الرؤساء الثلاثة في لبنان

      تقرير مصور | قبل جولة التفاوض الثالثة… السفير الأميركي يلتقي الرؤساء الثلاثة في لبنان