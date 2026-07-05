الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 13:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ همام حمودي: الشهيد آية الله السيد الخامنئي باتباعه نهج الإمام الحسين (ع) في سبيل الحرية والكرامة والعدل رمز لهذا العصر في الوقوف في وجه الظلم

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: مروحية إسرائيلية تنفذ عملية تمشيط باتجاه بلدة مجدلزون جنوبي لبنان

      مراسل المنار: مروحية إسرائيلية تنفذ عملية تمشيط باتجاه بلدة مجدلزون جنوبي لبنان

      المفتي قبلان: حذارِ من لعبة جيش داخل الجيش

      المفتي قبلان: حذارِ من لعبة جيش داخل الجيش

      عز الدين تتابع أزمة انقطاع المياه عن بلدات في قضاء صور وتدعو إلى الإسراع في إصلاح محطة باتوليه

      عز الدين تتابع أزمة انقطاع المياه عن بلدات في قضاء صور وتدعو إلى الإسراع في إصلاح محطة باتوليه