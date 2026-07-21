وزير الداخلية الايراني: أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين الباكستانيين

قال وزير الداخلية الإيراني ” إسكندر مؤمني” في ختام لقاءاته اليوم مع كبار المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد، إن مباحثات بناءة جرت بشأن توسيع أوجه التعاون الشامل، والتنسيق الأمني، وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، إضافة إلى استعراض التطورات الجارية في المنطقة.

وفي حديثه يوم الثلاثاء لمراسل “إرنا” في اسلام آباد، عقب اجتماعه مع وزير الداخلية الباكستاني “محسن نقوي” بحضور وفدين رفيعي المستوى من إيران وباكستان، قال إسكندر مؤمني: عقدنا لقاءات مع المشير عاصم منير قائد الجيش، وكذلك مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، كما عقدت جلسة خبراء جيدة جداً بحضور وزير الداخلية الباكستاني والوفد المرافق له.

وأضاف: في الاجتماع التخصصي الدقيق الذي عقد في وزارة الداخلية الباكستانية مع نظيري، شارك إلى جانب زملائنا من وزارة الداخلية، وفد إيراني ضم مسؤولين من وزارة الزراعة ووزارة النفط وكذلك وزارة الطرق وبناء المدن.

وتابع مؤمني: طُرحت مباحث مهمة جداً، وتم اتخاذ قرارات جيدة في المجالات الأمنية، وكذلك في ما يتعلق بزيادة التجارة ورفع مستوى التبادلات الاقتصادية.

وقال إن الهدف التجاري الذي حدده الجانبان في الخطوة الأولى يتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري من 3 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير البنى التحتية اللازمة.

وأوضح وزير الداخلية أن البلدين يجب أن يشهدا عبور ما لا يقل عن ألفي شاحنة يومياً عبر المنافذ الحدودية، لافتاً إلى أن المستوى الحالي لا يزال دون هذا الهدف.

وأضاف أن الجانبين اتفقا اليوم على افتتاح منفذ حدودي جديد بين “كوهك” و”جَدْكي” للمساعدة في زيادة التبادلات التجارية، كما تقرر تعزيز البنى التحتية اللازمة في منفذ “ريمدان – جبد” الحدودي.

وأشار مؤمني إلى أنه تم الاتفاق على أن تتمكن الشاحنات الباكستانية والإيرانية من التنقل إلى مدن البلدين على جانبي الحدود، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية.

وقال: بصورة عامة يمكن القول إن الأرضية اللازمة لزيادة التجارة آخذة في التوفر. وأضاف أنه في المجال الزراعي أيضاً أعلن الطرفان استعدادهما لرفع حجم التجارة المشتركة عبر هذا القطاع إلى 5 مليارات دولار.

وأكد وزير الداخلية أن من الضروري إنشاء البنى التحتية لدى الجانبين، مثل مرافق التخزين المبرد، على طرفي الحدود، مشيراً إلى أن هذا الأمر حظي أيضاً بالتوافق اللازم.

وشدد مؤمني على أن الزيارات والاجتماعات التي جرت اليوم كانت من بين أفضل الزيارات، وأن المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين أجروا مباحثات تخصصية دقيقة ومفصلة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الشعبية، ولا سيما إدارة رحلات زيارة الأربعين، قال: نعم، سيتم بحث موضوع رحلات الأربعين والتشاور بشأنه في اجتماع الغد.

وختم مؤمني بالقول: جزء آخر من المباحثات تناول تطورات المنطقة، وقد جرت بشأنها مشاورات، وسنتحدث عنها بمزيد من التفصيل في المستقبل.

المصدر: وكالة ارنا