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   6 صفر 1448   
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    مصادر محلية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية بورين جنوب نابلس

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