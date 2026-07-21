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   7 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    بالفيديو | لحظة سقوط صاروخ على مقر لمسلحين في أربيل

      نشرت وكالة فارس فيديو يظهر لحظة سقوط صاروخ على مقر إرهابي في أربيل.

      المصدر: موقع المنار

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