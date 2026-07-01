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   7 صفر 1448   
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    مقر خاتم الأنبياء (ص): في حال استهدفت أمريكا المراكز النووية والحساسة في إيران ستصبح جميع المصالح الامريكية وحلفائها هدفًا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية

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