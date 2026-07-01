مقر خاتم الأنبياء (ص): في حال استهدفت أمريكا المراكز النووية والحساسة في إيران ستصبح جميع المصالح الامريكية وحلفائها هدفًا لهجوم قوي من قبل القوات المسلحة الإيرانية