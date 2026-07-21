حرس الثورة: حريق واسع يلتهم ناقلتَي نفط اثر انفجار تعرضتا له جنوب مضيق هرمز

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الاسلامي في ايران في بيان لها تحت رقم (34)، عن اندلاع حريق واسع في ناقلتَي نفط بعد انفجار تعرضتا له جنوب مضيق هرمز.

وجاء في بيان العلاقات العامة في الحرس الثوري، “أيها الشعب الإيراني المؤمن والمنتفض، بعون الله تعالى واستلهاماً من وعيكم وصمودكم، يواصل رجال القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أداء مهمتهم في مراقبة مضيق هرمز”.

وأضاف البيان: قبل ساعات، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتان لانفجار أثناء محاولتهما عبور المسار الجنوبي الخطر لمضيق هرمز، بعد الاستناد إلى معلومات مضللة من الجيش الأمريكي. وقد أسفر الانفجار عن اندلاع حريق واسع في الناقلتين وتوقفهما عن الحركة.

وأشار البيان إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة تعمل حالياً على إجلاء أفراد طاقم السفينتين من المنطقة.

وجددت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري تحذيرها لشركات الشحن البحري، داعيةً إياها إلى الحفاظ على سلامة أطقمها وسفنها، وعدم الاعتماد على المعلومات الصادرة عن الجيش الأمريكي، وتجنب المسارات الخطرة والملوثة.

وتابع البيان: من البديهي أنه ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية مستمرة في المنطقة، فإن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً، ولن يُسمح بخروج قطرة واحدة من النفط أو الغاز، ولا حتى شحنة واحدة من الأسمدة الكيميائية من المنطقة.

وختم البيان بالقول: لقد بدأت العمليات العقابية ضد القواعد الأمريكية المعتدية على خلفية المخالفات البحرية، وسيتم إطلاع الرأي العام على نتائجها في وقت لاحق.

المصدر: قناة العالم