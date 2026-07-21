ينال صلح: لصون حقوق العسكريين ومتطوعي الدفاع المدني الذين بذلوا دماءهم على مذبح الوطن

استقبل عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ينال صلح، في دارته في بعلبك، وفداً من متطوعي الدفاع المدني، الذين عرضوا أمامه مطالبهم المحقة بضرورة تثبيتهم في ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، مشيرين إلى أن “القانون الأخير الذي جرى بموجبه تثبيت عدد من زملائهم لم يشملهم، رغم أنهم أمضوا عشرات السنوات في التطوع وخدمة الوطن في أصعب الظروف، ولا سيما خلال الحروب والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، حيث ارتقى عدد من عناصر الدفاع المدني شهداء وأصيب آخرون أثناء تأدية واجبهم الإنساني والوطني”.

وأكد أعضاء الوفد أن “متطوعي الدفاع المدني كانوا ولا يزالون في الصفوف الأمامية لإنقاذ المواطنين، ومن حقهم نيل العدالة الوظيفية والتثبيت أسوة بزملائهم، تقديراً لتضحياتهم وخدمتهم المستمرة”.

صلح

من جهته، شدد النائب صلح على أن “تثبيت متطوعي الدفاع المدني حق مشروع لا منّة فيه”، مؤكداً أنه “سيعمل مع زملائه النواب من أجل إنصافهم وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية، بما يضمن حفظ حقوقهم وتقدير تضحياتهم”.

وقال: “إن عناصر الدفاع المدني في لبنان قدموا نموذجاً وطنياً مشرّفاً في التضحية، ووقفوا إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وساهموا في حماية الأرواح وإنقاذ المدنيين والدفاع عن لبنان وسيادته، ودفعوا ثمناً باهظاً من دمائهم في سبيل أداء رسالتهم الإنسانية”.

تابع: “على الدولة اللبنانية أن تنظر بعين المسؤولية إلى تضحيات أبناء الشعب اللبناني، وأن تعمل على صون حقوق العسكريين والعناصر الأمنية ومتطوعي الدفاع المدني الذين بذلوا دماءهم على مذبح الوطن، ولا سيما أولئك الذين استشهدوا أو جرحوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية”.

ختم صلح مشدّدًا على “ضرورة إنصاف جميع متطوعي الدفاع المدني، عبر تثبيتهم وحفظ حقوقهم، وفاءً لتضحياتهم وعطاءاتهم”، مجدداً رفضه لما وصفه بـ”اتفاق الإطار المذل”، معتبراً أنه “يشكل عائقاً أمام محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائمه”، ومؤكدًا أن “لبنان لا يبنى إلا بحفظ كرامة أبنائه وصون حقوق من ضحوا في سبيله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام