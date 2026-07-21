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   6 صفر 1448   
   بيروت 12:08
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    تقارير مصورة

    تصعيد إسرائيلي جنوباً وعمليات نسف تطال بلدات حدودية بالتزامن مع انتشار الجيش في زوطر الغربية

    يواصل العدو الإسرائيلي تصعيد اعتداءاته على جنوب لبنان، منفذاً عمليات نسف وتدمير ممنهجة تطال المنازل والممتلكات والمؤسسات الرسمية والخاصة في عدد من القرى والبلدات الجنوبية.

    وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع استمرار الاحتلال في خروقاته، حيث نفذت قواته خلال الساعات الماضية عمليات تفجير استهدفت عدداً من المنازل في بلدات بيت ياحون، وكونين، وميس الجبل، وحولا، وكفرتبنيت، وحداثا.

    وفي المقابل، أعلن الجيش اللبناني، إلحاقاً ببيانه السابق حول مواصلة تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية، بدء وحداته الانتشار صباح اليوم في بلدة زوطر الغربية – النبطية، بناءً على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

    وجددت قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظاً على سلامتهم.

    وينضم إلينا من جنوب لبنان مراسلنا علي شبيب.

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