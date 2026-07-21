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   21 07 2026   
   6 صفر 1448   
   بيروت 16:46
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    ارتفاع سعر النفط الخام الأميركي 3% ليصل إلى 85.55 دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ 12 حزيران

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