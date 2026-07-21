الثلاثاء   
   21 07 2026   
   6 صفر 1448   
   بيروت 19:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش العدو الاسرائيلي: أي تجاوز من الجيش اللبناني بدون تنسيق مسبق قد يعرضه للخطر

      مواضيع ذات صلة

      وزير الداخلية الايراني: أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين الباكستانيين

      وزير الداخلية الايراني: أجرينا مباحثات جيدة مع المسؤولين الباكستانيين

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 21\7\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 21\7\2026

      تقرير مصور | المنار تستطلع أحوال أهالي بئر العبد في مرحلة ما بعد العدوان

      تقرير مصور | المنار تستطلع أحوال أهالي بئر العبد في مرحلة ما بعد العدوان