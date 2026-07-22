“تجمع روابط القطاع العام”: لتنفيذ الالتزامات الحكومية ونرفض فرض رسوم أو ضرائب جديدة

أكد “تجمع روابط القطاع العام(العسكريين والمدنيين)” في لبنان في بيان له الاربعاء ان “المطلوب اليوم هو تنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار رقم (٢) الصادر بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦، والذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولًا إلى ٣٠ ضعفًا (٥٠٪؜) اعتبارًا من ١-١-٢٠٢٧، على أن تُستكمل الزيادات تدريجيًا بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى جزء كبير من قيمتها الفعلية التي كانت عليها قبل لعام ٢٠١٩، بعد الانهيار النقدي والتضخم الكبير وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي”.

وشدد التجمع على “ضرورة ترجمة هذا الالتزام بصورة واضحة في موازنة العام ٢٠٢٧، من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الزيادات وفق الجدول الزمني المشار اليه، وعدم إبقائها مجرد وعود أو التزامات غير قابلة للتنفيذ”، وأكد أن “ما أُقرّ حتى اليوم لا يشكل سوى جزء من عملية استعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية”.

وأعلن التجمع “رفضه القاطع لأي توجه لتمويل هذه الحقوق عبر فرض رسوم أو ضرائب جديدة، وبخاصة على المحروقات أو من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة، لما لذلك من آثار مباشرة على المواطنين، وارتفاع إضافي في الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية”.

وأكد التجمع أن “تأمين التمويل يجب أن يتم من خلال خطة إصلاحية جدية تعتمد على استعادة موارد الدولة المهدورة، والتي تُقدَّر بأكثر من ١٠ مليارات دولار سنويًا، عبر مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وضبط المخالفات في مختلف القطاعات، وبخاصة الكسارات والأملاك العامة البحرية والنهرية، وسائر مكامن الإهدار والفساد، وهي موارد كفيلة بتأمين أضعاف الكلفة المطلوبة لتحسين الرواتب والمعاشات وسائر الحقوق، من دون تحميل المواطنين أي أعباء ضريبية إضافية”.

وأهاب التجمع “بالحكومة والسلطات المعنية “الالتزام الكامل بما أُقرّ، والبدء منذ الآن بإدراج الاعتمادات اللازمة في موازنة العام ٢٠٢٧، وصون حقوق العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، باعتبارها حقوقًا مكتسبة، وأن استعادة هذه الحقوق تشكل مدخلًا أساسيًا لتعزيز الإدارة العامة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام