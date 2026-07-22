الجيش اللبناني: توقيف 9 أشخاص من بينهم 3 سوريين في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء عن توقيف 9 أشخاص من بينهم 3 سوريين في مناطق مختلفة.
وقال البيان “نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 6 مواطنين و3 سوريّين وفقًا لما يلي:
- دهم منازل مطلوبين في بلدات: مقنة، بريتال، إيعات – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريّين، لمحاولتهم تنفيذ عملية سلب، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وعدد من السيارات والدراجات النارية المسروقة.
- توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الحدث – بعبدا، لارتكابه جرائم عدة: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، القيام بأعمال الخطف، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وفرض خوات.
- دهم منازل مطلوبين في منطقتَي دوحة عرمون وخلدة – عاليه، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
- توقيف المواطن (ك.م.) لإطلاقه النار خلال إشكال، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام