الجيش اللبناني: توقيف 9 أشخاص من بينهم 3 سوريين في مناطق مختلفة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء عن توقيف 9 أشخاص من بينهم 3 سوريين في مناطق مختلفة.

وقال البيان “نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 6 مواطنين و3 سوريّين وفقًا لما يلي:

دهم منازل مطلوبين في بلدات: مقنة، بريتال، إيعات – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريّين، لمحاولتهم تنفيذ عملية سلب، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وعدد من السيارات والدراجات النارية المسروقة.

توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الحدث – بعبدا، لارتكابه جرائم عدة: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، القيام بأعمال الخطف، إطلاق النار، افتعال إشكالات، وفرض خوات.

دهم منازل مطلوبين في منطقتَي دوحة عرمون وخلدة – عاليه، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

توقيف المواطن (ك.م.) لإطلاقه النار خلال إشكال، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام