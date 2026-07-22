الأربعاء   
   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 22:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الحرس الثوري: مداخل ومخارج مضيق هرمز محددة وتخضع لسيطرتنا الكاملة أما المسارات البديلة فهي غير آمنة وخطرة ونحذر من استخدامه إذ ستترتب عليها تبعات جسيمة لا يمكن تداركها

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: تمشيط من موقع رويسات العلم باتجاه اطراف كفرشوبا

      مراسل المنار: تمشيط من موقع رويسات العلم باتجاه اطراف كفرشوبا

      “تجمع روابط القطاع العام”: لتنفيذ الالتزامات الحكومية ونرفض فرض رسوم أو ضرائب جديدة

      “تجمع روابط القطاع العام”: لتنفيذ الالتزامات الحكومية ونرفض فرض رسوم أو ضرائب جديدة

      عراقجي: عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين، أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيُواجَه بردّ حاسم وقوي

      عراقجي: عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين، أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيُواجَه بردّ حاسم وقوي