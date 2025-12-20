وفد من “روابط القطاع العام” التقى متري: لجعل كانون الثاني شهر الغضب لتحرير الرواتب

اجتمع وفد من “تجمع روابط القطاع العام” السبت مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

وبحسب بيان للتجمع، فقد تم خلال الاجتماع عرض وتأكيد المطالب المشتركة لتجمع الروابط، لا سيما المطالبة بزيادة 50% في ظل وجود أموال متاحة في احتياطي الخزينة.

وأكد “تجمع الروابط”، الذي يضم مدنيين وعسكريين من القطاع العام والتعليمي، متقاعدين وفي الخدمة الفعلية، “استمرار العمل على مشروع القانون الجاري تحضيره والمتعلق بشروط زيادة الـ50% على صلب الراتب”.

وقال التجمع إن “متري وعد أعضاء تجمع الروابط بموعد عاجل مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر، بهدف ضمان الحقوق الموعودة منذ شهرين أمام وفد العسكريين المتقاعدين”.

وأشار التجمع إلى أن “هذه الوعود تكتسب أهمية خاصة لكافة القطاعات، في ظل تحضير الروابط لجعل شهر كانون الثاني شهر الغضب من أجل تحرير الرواتب، وهو إجراء لا نرغب به، لكن يفرضه الواقع المعيشي الصعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام