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   6 صفر 1448   
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    لبنان

    وزير الصحة: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية صحية شاملة

      أكد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، في حديث الى “إذاعة الرسالة”، “أن لبنان بحاجة إلى مراجعة وتقييم مسار القطاع الصحي، في ظل التحديات التي فرضتها الاعتداءات والأزمات والحروب المتتالية”، مشيراً إلى “أهمية تحديد الثغرات وتعزيز الإمكانيات والقدرات المتاحة”.

      ولفت ناصر الدين إلى “أن ورشة العمل بعنوان “من المراجعة إلى الإصلاح”، التي تنظمها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، تهدف إلى وضع خارطة طريق صحية مستقبلية للبنان، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للصحة”.

      وأوضح “أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية شاملة* تشمل التغطية الصحية الشاملة، تأمين الدواء، تطوير الاستشفاء، حماية الفئات الصحية، وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية، إضافة إلى البحث في آليات التمويل الصحي والإدارة المالية والموازنات، بما يساهم في بناء نظام صحي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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