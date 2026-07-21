الشيخ قاسم: واجهنا جميعًا حرب الكيان الإسرائيلي والطاغية الأميركي بثبات وتضحية وعلى الرغم من مرور ثلاثة أعوام على طوفان الأقصى لم يتمكن هذا العدو من تحقيق أهدافه