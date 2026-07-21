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   6 صفر 1448   
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    عربي وإقليمي

    اعلام غربي: تحديات كبيرة امام اميركا في المواجهة مع ايران

      أشارت صحيفة “وول ستريت جورنال” الاميركية إلى تحديات كبيرة تواجه القوات الأمريكية في حماية جنودها في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

      الصحيفة الأمريكية أشارت في تقرير إلى أن واشنطن لا تستطيع تأمين الحماية الكاملة لنحو 50 ألف جندي متمركزين في المنطقة، في وقت لا يزال فيه الترسانة الإيرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار تشكل تهديدا حقيقيا على الرغم من الضربات الأمريكية المتكررة.

      الى ذللك نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن مسؤول أمريكي بأن بلاده تواجه نقصاً في الصواريخ اللازمة للدخول في حرب واسعة النطاق مع إيران.

      وأضاف المسؤول: “لا نملك ما يكفي من الصواريخ لضمان أمن عملياتنا، ولا أعتقد أن البيت الأبيض على دراية بهذا الأمر”.

      وكانت وسائل إعلام دولية قد أفادت سابقاً بأن العدوان الأمريكي على إيران، والرد الحاسم الإيراني، قد تسببا خلال الأشهر الماضية في تراجع ملحوظ في مخزون الصواريخ الأمريكية، وذلك لأن اعتراض الطائرات المسيرة الإيرانية منخفضة التكلفة يتطلب إطلاق صواريخ باهظة الثمن من أنظمة “ثاد” و”باتريوت” وهي صواريخ لا يُنتج منها سوى عدد محدود سنوياً.

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