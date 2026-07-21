الثلاثاء   
   21 07 2026   
   6 صفر 1448   
   بيروت 04:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تواصل اقتحام قرية “المغير” شمال شرق رام الله وتداهم عددًا من المنازل

      مواضيع ذات صلة

      الحرس الثوري: دمرنا معدات وتجهيزات أمريكية في منطقتي المحرق والرفاع بالبحرين

      الحرس الثوري: دمرنا معدات وتجهيزات أمريكية في منطقتي المحرق والرفاع بالبحرين

      الحرس الثوري: ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا

      الحرس الثوري: ما دامت الأعمال العدائية الأمريكية في المنطقة مستمرة فإن مضيق هرمز سيظل مغلقا

      الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النيران بناقلتين عقب انفجار أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز

      الحرس الثوري الإيراني: اشتعال النيران بناقلتين عقب انفجار أثناء محاولتهما عبور المسار غير الآمن جنوب مضيق هرمز