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   6 صفر 1448   
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    الإسعاف والطوارئ: مصابون في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

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