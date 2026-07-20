أسامة سعد يؤكد أهمية توحيد الجهود لمواجهة الأزمات

إستقبل الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري”، النائب أسامة سعد، وفدًا من “الاتحاد الاشتراكي العربي – التنظيم الناصري”، الذي قدّم إليه الشكر على مشاركته في تقديم واجب العزاء بوفاة المناضل الراحل منير الصياد.

وشكّل اللقاء مناسبة للبحث في الأوضاع العامة في البلاد، وبخاصة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تفاقم الأزمات المعيشية التي تثقل كاهل المواطنين.

وأكّد المجتمعون أهمية “تعزيز الحوار والتنسيق والتعاون بين القوى الوطنية، بما يخدم مصالح المواطنين ويسهم في مواجهة التحديات الراهنة”، مشدّدين على “ضرورة مواصلة العمل الوطني المشترك دفاعًا عن حقوق الناس وصونًا لمصالحهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام