حزب الله: انتخاب الأخ خليل الحية رسالة إلى كل من راهن على انهاء المقاومة الفلسطينية

تقدم حزب الله بالتهنئة والتبريك إلى الأخ العزيز المجاهد والمناضل خليل الحية وإلى الإخوة في حركة حماس، قيادةً ومجاهدين، بانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، خلفًا صالحًا للشهيد القائد يحيى السنوار.

وأكد حزب الله ان هذا الانتخاب رسالة واضحة للعدو الصهيوني وداعميه، ولكل من راهن على إنهاء المقاومة الفلسطينية، بأن حركة حماس ما زالت حاضرةً، قويةً وموحدةً، وستبقى ماضيةً في مسيرتها رغم كل ما تعرضت له من اغتيالات ومحاولات لكسر إرادتها وإرادة شعبها، وأن راية المقاومة التي يهدف العدو إلى إسقاطها بقتل القادة ستبقى خفاقة، يحملها رجال أوفياء يصونون الأمانة ويواصلون المسيرة بإيمان وعزم وثبات.

وقال “إننا في حزب الله، إذ نبارك للإخوة في حركة حماس هذه الخطوة المباركة، نتمنى للأخ القائد المجاهد خليل الحية كل التوفيق والسداد من الله تعالى في أداء هذه المسؤولية العظيمة وحمل الأمانة التي تركها القادة الشهداء، ونؤكد أن المقاومة الفلسطينية مستندة إلى شعبها العظيم الذي سطر أروع ملاحم الصمود والتضحية في مواجهة آلة القتل والإرهاب الصهيونية، ستبقى ثابتةً ومدافعةً عن حقوق الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه ومقدساته”.

المصدر: العلاقات الاعلامية