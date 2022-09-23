ألمانيا.. ارتفاع أسعار الحطب 85.7%

أفاد مكتب الإحصاء الألماني “ديستاتيس” بأن أسعار الحطب وألواح الخشب ارتفعت في البلاد خلال أغسطس المنصرم بنسبة 85.7%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال البيان إن أسعار الحطب وألواح الخشب ارتفعت في أغسطس 2022 بنسبة 85.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وبالتالي تجاوزت بشكل كبير الزيادة في أسعار المستهلك ككل.

وأوضح مكتب الإحصاء الألماني أن “أسباب ارتفاع أسعار الحطب والخشب عن المتوسط ​​تتمثل بزيادة الطلب، وزيادة تكاليف الشراء والنقل في قطاع صناعة الأخشاب”.

وذكر البيان أنه وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز والنفط والكهرباء، يلجأ المزيد والمزيد من الناس إلى الخشب كطريقة بديلة لتدفئة أماكن معيشتهم.

واشار إلى أنه في أغسطس 2022، اضطر المستهلكون إلى إنفاق مبالغ أكبر بكثير لشراء الحطب لمواقد التدفئة أو السخانات مقارنة بالعام السابق.

المصدر: روسيا اليوم