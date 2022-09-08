وصول المواطنَين حسين نحال وابنه محمد إلى مطار بيروت بعد اعتقال استمر حوالي 3 أشهر من قبل السلطات الإماراتية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 8 2022 - 19:22

وصول المواطنَين حسين نحال وابنه محمد إلى مطار بيروت بعد اعتقال استمر حوالي 3 أشهر من قبل السلطات الإماراتية

منذ 59 mins 8 September، 2022
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