الشيخ الخطيب استقبل السفير اماني وبحثا في العلاقات اللبنانية – الايرانية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس قبل ظهر اليوم الثلاثاء سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى اماني في زيارة تعارفية، تم في خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والجمهورية الاسلامية الايرانية على مختلف المستويات.

واكد العلامة الخطيب “أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية انتصرت على الحصار والعقوبات”، منوها ب”إنجازاتها وتقدمها في مختلف المجالات والميادين بفعل صمودها وحكمة قيادتها ووعي الشعب الايراني، واحتضانها للقضايا المحقة للشعوب وفي مقدمها القضية الفلسطينية”، متمنيا “للجمهورية المزيد من التقدم والمنعة في تصديها للمشروع الصهيو أميركي والارهاب التكفيري”.

واستقبل العلامة الخطيب رئيس الجمعية العاملية يوسف بيضون والأستاذ محمد حمادة، في حضور القاضي حسن الحاج.

وشكر بيضون للشيخ الخطيب مشاركته في مراسم العاشر من محرم في العاملية، وكانت مناسبة تم في خلالها التباحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

واكد الشيخ الخطيب “مكانة ودور الجمعية العاملية منذ تأسيسها في ترسيخ العيش المشترك وتحصين الوحدة والوطنية والإسلامية”، منوها بـ”إسهاماتها الوطنية على المستوى التربوي والاجتماعي والثقافي باعتبارها جزءا من تاريخنا الوطني والإسلامي”.

واستقبل الشيخ الخطيب رئيس “لقاء علماء صور” العلامة الشيخ علي ياسين وبحثا في قضايا وشؤون وطنية ودينية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام