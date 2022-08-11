نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه الرئيس عون: هوكشتاين انتقل الى (اسرائيل) يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية ونحن نتابع معهم هذا الملف وتم التاكيد لنا ان الجهد قائم ولم يتوقف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2022 - 12:28
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه الرئيس عون: هوكشتاين انتقل الى (اسرائيل) يوم غادر بيروت ولم يعد اليها مرة ثانية ونحن نتابع معهم هذا الملف وتم التاكيد لنا ان الجهد قائم ولم يتوقف
منذ 24 mins
11 August، 2022
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