في “الخط الساخن”: ملف الدواء.. مشاكل وحلول

اعتبر رئيس لجنة الصحّة النيابية الدكتور بلال عبد الله ان “الانهيار الاقتصادي أثر سلبا على مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها من الخدمات منها ملف الدواء”.

وقال عبد الله في حديث له خلال فقرة “الخط الساخن” ضمن برنامج “نهار جديد” على شاشة قناة المنار الجمعة إن “الدعم رفع بشكل كبير عن الادوية وبقي فقط على جزء من أدوية الامراض المستعصية والمزمنة”، ولفت الى ان “المبالغ التي يقدمها مصرف لبنان ضمن الآلية التي وضعت مع وزارة الصحة، ليست كافية لتغطية حاجات الناس”، واكد “نعمل مع الجهات المعنية على رفع سقف الدعم كي نستطيع تأمين الدواء للمريض”.

من جهته، قال الرئيس السابق لـ”الجمعية الإسلامية للصيادلة” الدكتور هاني دياب “هناك أفراد يعرضون أدوية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة”، ولفت الى ان “ذلك يتطلب تحركا من الجهات المعنية لا سيما وزارة الصحة”، واكد ان” ترك الامور بدون معالجة هو مسألة خطيرة”.

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المصدر: قناة المنار