الخط الساخن تسلّط الضوء على إنجازات مستشفى الرسول الأعظم (ص).. توسعة نوعية وخدمات طبية بمعايير عالمية

في حلقة الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “مستشفى الرسول الاعظم (ص) انجازات تنعش القطاع الاستشفائي في لبنان”، تحدث مدير عام مستشفى الرسول الاعظم (ص) حسين شقير عن بدايات العمل في المستشفى وتطور الاقسام والخدمات الطبية التي يتلقاها المريض منذ افتتاحها عام ١٩٨٨ وحتى اليوم.

وشدد شقير على اهمية مواكبة المستشفيات لتوفر شروط النظافة والسلامة العامة وجودة المستلزمات كما اشار الى ان التوسعة التي شهدتها المستشفى كان هدفها الاساسي توسيع القدرة الاستيعابية للمرضى والالتفات الى حاجة المجتمع والبلد لبعض الاقسام الخاصة وليس تحقيق ارباح تجارية.

وتوقف شقير عند ابرز العمليات الاستثنائية التي تمت في مستشفى الرسول على صعيد عمليات الاطفال وزرع الكلى والكبد وصمام القلب.. وغيرها العديد من الاعمال الطبية الدقيقة وفق المعايير العالمية وكشف عن مفاجأة سيتم الاعلان عنها قريبا في مؤتمر صحافي.

وخلال الحلقة شارك المهندس سليمان هارون نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة واعتبر ان الاقسام الجديدة لمستشفى الرسول تشكل اهمية وحاجة للقطاع الاستشفائي وكرست مكانة مستشفى الرسول الاعظم كواحدة من ابرز المستشفيات في لبنان والمنطقة.

وخلال الحلقة كانت جولة لكاميرا الخط الساخن في اروقة المستشفى والاقسام الجديدة وتعرفت على التطور في الخدمات المقدمة داخل الاقسام المستحدثة.

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المصدر: موقع المنار